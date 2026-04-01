La actividad manufacturera china crece en marzo pero a menor ritmo, según RatingDog

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Shanghái (China), 1 abr (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China se expandió por tercer mes consecutivo en marzo, aunque lo hizo a un ritmo sensiblemente inferior al de febrero, según el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) divulgado este miércoles por la consultora RatingDog.

Este indicador, elaborado por la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar el sector manufacturero chino, frenó desde los 52,1 puntos hasta los 50,8 en el tercer mes de 2026.

Los analistas esperaban una cierta ralentización, aunque de menor calado, situando sus pronósticos en torno a los 51,6 enteros.

A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

La lectura de RatingDog fue en marzo más en línea con la oficial -divulgada este martes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE)- que en otras ocasiones: si bien en febrero la institución gubernamental apuntaba a una reducción de la actividad y el medidor privado sugería que esta había aumentado a su mayor ritmo desde 2020, esta vez el índice elaborado por las autoridades fue de 50,4 puntos.

El fundador de la consultora, Yao Yu, destacó que el subíndice que mide el empleo creado en el sector se mantuvo en positivo por tercer mes consecutivo, la mejor racha desde mediados de 2021, mientras que las presiones de costes «se intensificaron considerablemente» hasta su punto más alto desde marzo de 2022.

«Impulsados por esto, los precios de la producción también aumentaron a su ritmo más alto en cuatro años. Al mismo tiempo, las cadenas de suministro afrontaron disrupciones notables, con los plazos de entrega de proveedores alargándose a su máximo desde diciembre de 2022 y generando desafíos a la eficiencia operativa», agrega.

Pese a esto, los empresarios encuestados por RatingDog «mantuvieron perspectivas optimistas sobre la producción a lo largo del próximo año» gracias a su confianza en «una mejora de la demanda del mercado, la inversión en capacidades y las políticas de apoyo del Gobierno».

En opinión de Yao, las metas económicas fijadas el mes pasado por las autoridades «apuntalarán moderadamente la actividad manufacturera, aunque sin implicar estímulos significativos» para un sector que afrontará «un grave desafío» en abril ante la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias en forma de inflación -principalmente, por los precios del crudo- y de volatilidad en mercados de materias primas clave. EFE

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