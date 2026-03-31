La actividad manufacturera en China repunta en marzo a su ritmo más rápido en un año

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Shanghái (China), 31 mar (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China repuntó en marzo tras dos meses de caídas y lo hizo además al ritmo más alto en un año, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) se situó en marzo en 50,4 puntos, 1,4 por encima de los 49 enteros que había marcado el mes anterior.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

Los analistas anticipaban un repunte hasta la zona positiva, aunque con algo menos de brío, hasta en torno a unos 50,1 puntos.

Entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, los que tiraron del carro fueron los de producción y nuevos pedidos -clave para medir la demanda-, mientras que los de inventarios de materias primas, empleo y plazos de entrega se mantuvieron en la zona de contracción, aunque todos ellos con mejores lecturas que en febrero.

Año Nuevo e Irán

El estadístico de la ONE Huo Lihui atribuye el repunte a factores estacionales: los datos se comparan con los de febrero, cuando se celebró el Año Nuevo lunar, principal época festiva del año en China y una época habitual de descenso de la actividad a medida que los trabajadores regresan a sus zonas de origen para ver a sus familias.

En cualquier caso, el experto gubernamental apunta a sectores específicos como procesado de bienes agrícolas y de alimentos secundarios o el fundido y laminado de metales no ferruginosos como principales protagonistas del repunte, con otros como textiles o productos plásticos por debajo de la línea divisoria.

Por su parte, Zichun Huang, analista de la consultora británica Capital Economics, explica que la guerra en Irán está presionando los precios al alza pero que, ante un impacto que se irá sintiendo en los meses venideros, «China parece menos vulnerable que muchos otros países y solo debería sentir un pequeño golpe a menos que el conflicto se recrudezca aún más».

La experta recalca que la medición de nuevos pedidos marcó también máximos de un año, gracias a que los provenientes desde el extranjero se situaron en su nivel más alto desde abril de 2024: «El crecimiento de las exportaciones sigue siendo sólido pese a las restricciones chinas a la venta al exterior de petróleo refinado y al impacto de la subida de los precios energéticos sobre las rentas a nivel mundial».

Recuperación en servicios

La ONE también publicó hoy su PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción y que repuntó desde los 49,5 puntos de febrero hasta los 50,1 en marzo, también su primera lectura positiva en lo que va de año.

Los analistas esperaban una mejora del indicador pero insuficiente como para retornar a la zona de expansión, pronosticando que se quedaría en los 49,9 enteros.

El repunte se produjo gracias a la recuperación del sector servicios, que marcó de nuevo cifras positivas (50,2 puntos frente a los 49,7 de febrero) tras cuatro meses consecutivos de descenso; el de construcción siguió en negativo como en los dos meses anteriores, aunque con un descenso algo menos acusado al situarse en las 49,3 unidades tras aparentemente tocar fondo (48,2) en febrero.

Parte de ese repunte en el consumo de servicios, agrega Huang, es por los pasos dados por los organismos reguladores chinos «para proteger a los hogares del impacto del aumento de los precios del combustible».

El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, subió desde los 49,5 puntos a los 50,5 en marzo, lo que refleja un repunte general de la actividad económica. EFE

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