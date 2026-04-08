La actriz Aubrey Plaza espera su primer hijo a los 41 años

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Nueva York, 8 abr (EFE).- La actriz de origen puertorriqueño Aubrey Plaza, conocida por las series ‘Parks and recreation’ y ‘The White Lotus’, espera su primer hijo a los 41 años y lució este miércoles su embarazo en un paseo por Nueva York, según varias revistas.

Plaza espera el bebé con su pareja, el también actor Chris Abbott, de 40 años, con quien ha trabajado en cine y teatro en los últimos años, según confirmó un representante de la actriz a la revista People.

La pareja «se siente muy bendecida» por la noticia, «una bella sorpresa después de un año emocional», dijo una fuente cercana a la People, en referencia a la muerte del exmarido de la actriz, el cineasta Jeff Baena, en enero de 2025.

El portal de farándula TMZ publicaba varias fotografías tomadas hoy en las que la mujer pasea a su perro por la Gran Manzana vestida con ropa cómoda y abrigada, y sin ocultar el embarazo.

Plaza y Abbott trabajaron en la obra de teatro ‘Danny and the Deep Blue Sea’ entre 2023 y 2024, además de la película ‘Black bear’ (2020).

La actriz mantuvo una relación con Baena desde 2011 y se casó con él en 2021, pero se había separado varios meses antes de su muerte por suicidio, de acuerdo con el informe forense. EFE

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