La actriz Helena Bonham Carter abandona su papel en pleno rodaje de ‘The White Lotus’

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Londres, 25 abr (EFE).- La actriz británica Helena Bonham Carter ha abandonado su papel en la cuarta temporada de ‘The White Lotus’ cuando la serie se encontraba en pleno rodaje en la Costa Azul francesa.

Un portavoz de la productora HBO confirmó a ‘The Hollywood Reporter’ la marcha de la intérprete por diferencias sobre el guion: «Con el rodaje en marcha de la cuarta temporada, se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no se adecuaba (con ella) una vez en el escenario».

Aunque los guionistas van a reescribir los capítulos, no por ello Bonham Carter piensa regresar al rodaje, con lo que la serie necesitará una nueva actriz.

Según informó la producción, la nueva entrega seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados de los exclusivos hoteles White Lotus a lo largo de una semana, en coincidencia con el Festival de Cine de Cannes.

Bonham Carter, de 59 años, iba a compartir cartel con reconocidas figuras del cine y la televisión como Vincent Cassel, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz, entre otros. A ellos se suman intérpretes como Chloe Bennet, Heather Graham, Rosie Pérez y Max Greenfield.

En sus dos primeras temporadas, ‘The White Lotus’ acumuló 15 premios Emmy y dos Globos de Oro, mientras que su tercera entrega obtuvo 23 nominaciones en la 77 edición de los Emmy, reafirmando su impacto tanto en la crítica como en la audiencia.

Las anteriores temporadas han tenido como telón de fondo destinos turísticos internacionales como la isla de Maui, en Hawái; Sicilia, en Italia; y zonas de Tailandia como Chiang Mai y Koh Samui, reforzando el sello distintivo de la serie de situar su narrativa en enclaves paradisíacos atravesados por tensiones sociales. EFE

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