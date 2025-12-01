La aerolínea venezolana Laser suspende sus vuelos a Madrid del miércoles

3 minutos

Caracas, 1 dic (EFE).- La aerolínea venezolana Laser anunció este lunes que se ve imposibilitada de operar sus vuelos del próximo miércoles desde y hacia Madrid, luego de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzara una nueva «alta recomendación» a los operadores civiles de no sobrevolar el territorio del país suramericano.

A través de una publicación en Instagram, la compañía indicó que no podrá operar en cumplimiento de la recomendación de la AESA de no sobrevolar la FIR (las regiones en que se divide el espacio aéreo) de Maiquetía, que sirve a Caracas, la capital de Venezuela, hasta el 31 de diciembre próximo.

Laser presentó varias opciones a los pasajeros, entre ellas, reprogramar el vuelo en la misma ruta, cambiar hacia otros destinos sin cobro de penalización, emitir una nota de crédito válida por un año para ser canjeada por cualquiera de sus frecuencias y extender la vigencia del pasaje por un año.

La aerolínea venezolana opera sus viajes hacia España con su proveedor aliado Plus Ultra.

Este lunes, las líneas españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra anunciaron la cancelación de sus vuelos hacia Venezuela, tras la notificación de AESA.

Iberia canceló sus operaciones hasta el 31 de diciembre, dijeron a EFE fuentes de la aerolínea.

El Gobierno venezolano revocó, el pasado 26 de noviembre, el permiso para trabajar en el país a esta aerolínea y a otras cinco que no retomaron sus vuelos después de vencerse el plazo de 48 horas otorgado por las autoridades locales.

Igualmente, Air Europa explicó a EFE que suspendió sus vuelos en Venezuela hasta el próximo 12 de diciembre, mientras que Plus Ultra los canceló hasta al menos el próximo jueves, 4 de diciembre.

Iberia tiene cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra cuenta con cuatro (una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana), otras cuatro la venezolana Laser y tres más de Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento).

La también venezolana Estelar, que el día 24 anunció la suspensión de la operativa con Caracas desde Madrid, todavía no ha ampliado la cancelación de estos vuelos, pese a la recomendación de la AESA, como sí han hecho Iberia, Air Europa y Plus Ultra.

El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se debe considerar como cerrado el espacio aéreo venezolano, lo cual fue rechazado por el Ejecutivo de Maduro, que ratificó que la única autoridad competente para regular el espacio aéreo del país petrolero es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). EFE

sc/lb/lar