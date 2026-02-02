La agencia de inteligencia de Somalia mata a trece yihadistas en una misión antiterrorista

Nairobi, 2 feb (EFE).- Trece miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab han muerto en una operación antiterrorista de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) de Somalia en el sur del país, informó ese servicio de espionaje.

La misión se ejecutó el pasado sábado en la zona de Maxaa Said, en la región de Medio Shabelle, y «tuvo como objetivo una casa donde se reunían líderes» del grupo, precisó la NISA en un comunicado emitido la pasada noche.

«El ataque resultó en la muerte de 13 conspiradores, cinco de ellos líderes», aseguró la agencia de inteligencia, al matizar que los terroristas «pretendían tramar conspiraciones terroristas y presionar a la población local para obtener su apoyo».

En la operación, otro ocho yihadistas resultaron «gravemente heridos», añadió la NISA, que instó a la población a mantenerse «alejada» de las zonas donde se encuentran los yihadistas, que «siempre son un objetivo del Ejército».

Somalia ha intensificado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

