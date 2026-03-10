La Agencia Internacional de la Energía convoca una reunión extraordinaria sobre el uso de las reservas estratégicas

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) convocó este martes una «reunión extraordinaria» de sus países miembros para evaluar si deciden recurrir a las reservas estratégicas para frenar la subida de los precios del petróleo, anunció su director ejecutivo, Fatih Birol.

El director de este organismo -que agrupa a más de 30 países desarrollados y tiene sede en París- efectuó el anuncio después de que los ministros de Finanzas del G7 celebraran una reunión este martes sobre las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

Birol afirmó en un comunicado que las condiciones se deterioraron en los últimos días en los mercados de petróleo y que, además de «los retos que plantea el tránsito por el estrecho de Ormuz, la producción de petróleo se redujo considerablemente».

«Esto está generando riesgos importantes y crecientes para el mercado», declaró.

Esta sesión permitirá «evaluar el estado actual de la seguridad del suministro y las condiciones del mercado, con el fin de tomar una decisión sobre si poner a disposición del mercado las reservas de emergencia de los países de la AIE», indicó.

