La AIE contempla liberar más reservas petroleras «si fuera necesario»

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El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, aseguró el miércoles que está «listo para avanzar» y liberar más reservas petroleras «si fuera necesario».

Birol hizo la declaración en Tokio luego de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pidiera a la AIE «prepararse para una liberación adicional en caso de que la situación se prolongue», en referencia a la guerra en Oriente Medio.

Los países miembros de la AIE acordaron el 11 de marzo liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas para amortiguar el impacto del conflicto.

Pero según Birol «queda una cantidad significativa de petróleo en nuestras reservas». «Aún tenemos 80 % de nuestras reservas. Estos 400 millones de barriles son solo el 20 % de nuestras reservas», indicó el economista turco.

«Si fuera necesario y cuando lo sea, estamos listos para avanzar pero espero de todo corazón que no sea necesario», añadió.

También aseguró que «el mundo enfrenta una grave amenaza a su seguridad energética, pero la Agencia Internacional de Energía está lista para cumplir su papel central de ser el guardián de la seguridad energética mundial».

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