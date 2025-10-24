La ALBA suspende al Gobierno entrante de Bolivia por su conducta «proimperialista»

Caracas, 24 oct (EFE).- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) informó este viernes que suspendió al Gobierno entrante de Bolivia, que asumirá en noviembre Rodrigo Paz, por su conducta «proimperialista y colonialista».

En un comunicado, compartido por el canal estatal Venezolana de Televisión, la ALBA consideró como «inaceptables» las declaraciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, por parte del Gobierno «ultraderechista», en referencia a Paz.

«Esta suspensión no afecta los vínculos permanentes, afectivos y solidarios que mantenemos con el pueblo boliviano, con el cual seguiremos trabajando y acompañando en su desarrollo y bienestar», precisó la alianza, conformada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, ahora suspendida. EFE

