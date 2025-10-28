La alemana Rheinmetall y Bulgaria acuerdan construir una fábrica de municiones

2 minutos

Sofía, 28 oct (EFE).- El fabricante alemán de equipos de defensa Rheinmetall y Bulgaria firmaron este martes en Sofía un acuerdo para construir una planta de producción de pólvora y proyectiles de 155 milímetros de artillería, con una inversión conjunta de mil millones de levas (511 millones de euros/595 millones de dólares).

El contrato fue firmado por Armin Paperger, presidente de la empresa germana, e Ivan Getsov, director ejecutivo de VMZ-Sopot, la mayor fábrica estatal de armas de Bulgaria, en una ceremonia en la sede del Gobierno búlgaro que contó con la presencia del primer ministro del país balcánico, Rosen Zhelyazkov, y del político conservador Boyko Borisov, líder del GERB, el mayor partido de la coalición tripartita en el poder.

«Crearemos un enorme potencial para la producción de proyectiles y pólvora», declaró Paperger tras alabar la rapidez con la que el Gobierno búlgaro ha impulsado este proyecto.

«Si se conceden los permisos rápidamente, y estoy seguro que así será, el proyecto podría completarse en 14 meses», aseguró.

La nueva planta se instalará en el mismo emplazamiento que tiene MVZ en la ciudad de Sopot, en Bulgaria Central, a 200 km al este de Sofía, y según Paperger llegará a tener una capacidad de producción de unos 100.000 proyectiles al año.

«Europa y la OTAN necesitan millones de estos proyectiles», subrayó.

El proyecto supone una modernización de la industria de defensa de Bulgaria, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea que aún cuenta con una considerable capacidad de producción de armas y municiones de estándar soviético, que son enviadas a Ucrania para su defensa contra la invasión rusa.

Según el Gobierno búlgaro, con esta inversión, que será en parte financiada con fondos europeos en el marco del mecanismo comunitario de defensa SAFE, se crearán unos mil puestos de trabajo. EFE

