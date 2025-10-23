La argelina Sonatrach retoma la exploración de petróleo en Libia después de diez años

1 minuto

Argel, 23 oct (EFE).- La estatal argelina de hidrocarburos Sonatrach retomó las actividades de exploración de petróleo en Libia, después de una pausa de diez años por la inestable situación de seguridad, anunció este jueves la Corporación Nacional libia de Petróleo (NOC, por sus siglas en inglés).

La NOC detalló que la filial de Sonatrach en el país completará la perforación de un pozo exploratorio cerca de la frontera entre Libia y Argelia, a unos cien kilómetros del yacimiento Wafa, propiedad de la empresa libia Mellitah.

Sonatrach inició las operaciones en abril de 2014 hasta una profundidad de 8.090 pies, pero la compañía se vio obligada un mes después a abandonar el lugar y detener su actividad por la peligrosa situación de seguridad en ese momento.

Con la reanudación de los trabajos, la empresa completará la perforación a una profundidad final prevista de 8.440 pies.

La estatal argelina Sonatrach firmó en 2008 un acuerdo de exploración y producción compartida (EPSA IV) con la NOC como operador del proyecto. EFE

lfp-mak/psh