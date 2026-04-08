La argentina Samanta Schweblin gana el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana

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Barcelona (España), 8 abr (EFE).- La escritora argentina Samanta Schweblin ha sido proclamada ganadora del primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, por su obra ‘El buen mal’ (Seix Barral), una recopilación de cuentos cuyos personajes son tan vulnerables como profundamente humanos.

La también autora de ‘Pájaros en la boca’, la argentina afincada en Alemania se ha impuesto a los otros cuatro finalistas, Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente, Héctor Abad Faciolince y Enrique Vila-Matas, que recibirán 30.000 euros.

El jurado de este nuevo galardón a obra ya publicada, que ha presidido la escritora Rosa Montero, ha destacado en el fallo la capacidad de la autora de «plasmar nuevos mundos» y transitar «la frontera entre lo posible y lo imposible» con una escritura «de belleza inquietante». EFE

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