La argentina Solana Sierra vuelve a ganar a una top 50 y se mete en dieciseisavos

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Madrid, 24 abr (EFE).- La argentina Solana Sierra alargó su presencia en el WTA 1000 de Madrid y se situó en los dieciseisavos de final tras batir a la polaca Magdalena Frech, trigésima cuarta favorita, por 6-2 y 6-1.

La jugadora sudamericana, de 21 años, sumó su segundo triunfo ante jugadoras del top 50. El debut en la Caja Mágica ha cortado la mala racha de la argentina que llegó a Madrid lastrada por cuatro derrotas seguidas y se ha reencontrado con el triunfo.

Tras imponerse en el primer tramo a la ucraniana Dayana Yastremska superó ahora, sin contratiempos, a Frech que ya acumula cinco partido seguidos perdidos.

Solana Sierra, que nunca había jugado con la polaca, se enfrentará en tercera ronda con la ganadora del partido entre la turca Zeynep Sonmez y la española Cristina Bucsa. EFE

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