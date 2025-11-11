La Armada surcoreana realiza sus primeras maniobras a nivel de flota por su 80 aniversario

Seúl, 11 nov (EFE).- La Armada de Corea del Sur ha realizado sus primeras maniobras a nivel de flota con motivo este martes del 80 aniversario de su creación, informaron las autoridades, ejercicios en los que participaron tres destructores equipados con el sistema Aegis de intercepción de misiles y cuatro buques de guerra.

Las maniobras comenzaron el domingo con una duración prevista de tres días, hasta hoy, y marca la primera ocasión en la que participa el comandante del denominado Comando de la Flota de Tarea Naval, un grupo creado el pasado febrero expresamente para contrarrestar mejor las potenciales amenazas marítimas de la vecina Corea del Norte.

«A través de este primer ejercicio de maniobras marítimas a nivel de flota hemos podido verificar la capacidad operativa del comando para llevar a cabo las misiones asignadas en cualquier momento y lugar», afirmó el contraalmirante Kim In-ho, comandante de la flota, en declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Yonhap.

Es la primera vez que la armada surcoreana realiza unos ejercicios a esta escala. Las fuerzas marítimas del país asiático habían realizado hasta ahora solamente ejercicios a nivel de flotilla o escuadrón.

Para estas maniobras se movilizaron tres destructores equipados con el sistema de fabricación estadounidense Aegis de detección e intercepción de misiles, el Jeongjo the Great, el Yulgok Yi I y el Seoae Ryu Seong-ryong, un activo clave de los sistemas de ataque preventivo y de defensa antimisiles de Corea del Sur.

También tomaron parte cuatro buques de guerra y tres aeronaves.

Las actividades desarrolladas hasta el momento tuvieron lugar en aguas del mar de Japón (denominado mar del Este en ambas Coreas), donde se realizaron ejercicios de guerra antibuque, antisubmarina y antiaérea, además de ejercicios de detección y seguimiento de misiles balísticos, de acuerdo a los detalles públicos.

Las operaciones del lunes incluyeron un ejercicio de tiro en el que el destructor Jeongjo the Great y otros buques dispararon 15 proyectiles cada uno hacia un objetivo simulado a unos ocho kilómetros de distancia, maniobras con diversas formaciones de los navíos y un ejercicio de defensa aérea de detección e intercepción simulada de aeronaves y misiles guiados, entre otros.

Las maniobras también incluyeron operaciones en el Centro de combate con detección de radares y cuestiones logísticas. EFE

