La arzobispa de Canterbury destaca en Roma la labor de Sant’Egidio con los más vulnerables

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Roma, 28 abr (EFE).- La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, visitó este martes la sede de la Comunidad de Sant’Egidio en Roma, donde elogió el trabajo de la organización con los más vulnerables y subrayó la importancia de crear «espacios de hospitalidad».

«A veces me preguntan, como líder de una Iglesia, dónde veo la esperanza, y hoy, en el trabajo de Sant’Egidio por los más frágiles, he visto la esperanza», afirmó Mullally al concluir la jornada, según un comunicado de la organización.

Y añadió: «Saber que existen personas dispuestas a crear y recrear espacios de hospitalidad, una mesa alrededor de la cual quienes están en desacuerdo puedan encontrarse, es de gran importancia. Por ello, estamos profundamente agradecidos».

Mullally hizo historia el pasado 25 de marzo al ser proclamada líder del anglicanismo mundial -fe que profesan 97 millones de personas- , convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar el primado de esta Iglesia en sus casi 500 años de existencia.

La primada anglicana comenzó su visita en la Casa de la Amistad del barrio romano de Trastevere, donde conoció los programas para personas sin hogar y los proyectos de la comunidad en África, como la iniciativa ‘DREAM’ que combate el sida y otras patologías en el continente.

Posteriormente se trasladó a Palazzo Leopardi para reunirse con familias de refugiados procedentes de Gaza, Afganistán y otros países, y visitó las aulas de la Escuela de Lengua y Cultura Italianas para inmigrantes.

Mullally calificó el encuentro como una «experiencia de humildad» y destacó que el apoyo de la Comunidad ofrece a estas personas «la posibilidad de iniciar una nueva historia».

Durante el recorrido, también rezó en la Basílica de Santa María en Trastevere ante la capilla del beato Floribert Bwana Chui, un joven artirizado en Goma, en la República Democrática del Congo, y se reunió con los responsables de la comunidad.

El presidente de Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, acompañó a la líder anglicana durante la visita y destacó la cercanía entre católicos y anglicanos, especialmente en temas de paz y en el contexto africano, un vínculo que se ha reforzado tras la reciente gira del papa León XIV a ese continente.

«Existe, además, un ecumenismo de la caridad, es decir, una gran unidad a partir de la amistad con los más pobres y vulnerables, también en nuestras sociedades occidentales: una vocación de acogida, apoyo y solidaridad», afirmó Impagliazzo.

La visita de este martes forma parte de una peregrinación de cuatro días de Mullally por la capital italiana, durante la cual fue recibida ayer por el papa León XIV, quien la instó a perseverar en la unidad de los cristianos ante un mundo que necesita urgentemente la paz. EFE

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