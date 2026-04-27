La base argentina Meli Gretter renueva una temporada con el CAB Estepona

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Málaga (España), 27 abr (EFE).- La base argentina del Ingeniería Ambiental CAB Estepona Meli Gretter seguirá una temporada más en el conjunto malagueño que milita en la Liga Endesa, máxima categoría femenina del baloncesto español

El club andaluz informa este lunes de que Gretter, llegó la actual temporada al CAB Estepona y que en la fase regular ha promediado 6,7 asistencias, ha liderado la clasificación de la Liga Femenina en este apartado y se encuentra a escasos partidos de convertirse en una de las diez máximas asistentes históricas de este torneo, una lista que encabezan Silvia Domínguez, Laia Palau y Gaby Ocete, todas ellas con una longeva carrera.

En el momento en el que Gretter alcance las 982 asistencias -acumula 965 al término de la Liga regular-, desbancará a Anna Cruz, algo que sucederá antes de cumplir su partido 250 en la competición, mientras que el resto de las jugadoras de la lista han disputado al menos un centenar más de encuentros, destaca el CAB Estepona en su comunicado.

Conocedora absoluta de la liga, donde ya ha disputado ocho temporadas, Gretter ha demostrado durante la presente campaña su capacidad de liderazgo y cómo hacer mejor a sus compañeras desde la posición de base, pero también que es capaz de asumir en ataque cuando el equipo la necesita.

La jugadora argentina se convierte así en la primera pieza en la cancha del proyecto 2026-27 del Ingeniería Ambiental CAB Estepona, que disputará por segunda temporada consecutiva la máxima categoría femenina del baloncesto nacional y se estrenará en competición europea una vez finalizada la fase regular entre los ocho primeros equipos. EFE

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