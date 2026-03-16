La BBC pide a un tribunal estadounidense que desestime la demanda de Trump de 10.000 millones de dólares

afp_tickers

2 minutos

La cadena británica BBC informó este lunes que solicitó a un tribunal estadounidense en Florida que desestimara una demanda por difamación de 10.000 millones de dólares presentada por el presidente Donald Trump contra la emisora.

Un juez federal de Florida fijó hace unas semanas para febrero de 2027 el juicio para examinar la demanda interpuesta por Trump contra la BBC.

El mandatario acusa a la cadena británica de haber difundido un montaje engañoso de un discurso suyo del 6 de enero de 2021, en el que parece incitar explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio en Washington.

«Siempre hemos afirmado que nos defenderíamos con vigor. Por lo tanto, hemos cuestionado la competencia del tribunal de Florida y presentado una solicitud de inadmisibilidad de la demanda del presidente», declaró un portavoz de la BBC en un breve comunicado.

La cadena británica sostiene que «el documental nunca se emitió en Florida, ni en Estados Unidos. No estuvo disponible ni en iPlayer (su plataforma de video bajo demanda), ni en línea, ni en ninguna otra plataforma de streaming estadounidense», añadió el portavoz.

Trump presentó la demanda en diciembre ante un tribunal federal de Florida, acusando a la BBC de difamación y de violar una ley sobre prácticas comerciales cuando emitió ese programa antes de las elecciones de 2024.

El presidente reclama 5.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por cada uno de los dos cargos.

El caso provocó la dimisión de su director general, Tim Davie, y de la jefa de BBC News, Deborah Turness.

Justo antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, el grupo difundió, en un documental de su programa de investigación insignia Panorama, extractos de un discurso de Trump, del 6 de enero de 2021, montados de tal manera que parecía llamar explícitamente a sus partidarios a atacar el Capitolio en Washington.

El presidente de la BBC, Samir Shah, envió en noviembre una carta de disculpas a Donald Trump, y la emisora indicó «lamentar sinceramente la manera en que se editaron las imágenes».

bur-psr/an