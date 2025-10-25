La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 1,04 %

Buenos Aires, 24 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con un alza del 1,04 %, hasta 2.076.858,58 unidades, en la última rueda antes de las elecciones legislativas del próximo domingo.

Por su parte, el índice general S&P BYMA avanzó 1,12 % para quedar en 86.369.798,25 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Bolsas y Mercados Argentinos (+5,7 %), Telecom Argentina (+4,7 %) y Transportadora Gas del Norte (+4,1 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Ternium (-1,49 %), Grupo Supervielle (- 0,09 %) y Banco de valores (-0,07 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos cayeron 0,3 % promedio en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 1.081 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense subió 10 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.515 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense aumentó 42 pesos, a 1.492 pesos a la venta.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 15 pesos, a 1.510 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia a la alza.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) incrementó un 1 %, hasta 1.567,21 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) también subió un 1 %, a 1.549,44 pesos por dólar. EFE

