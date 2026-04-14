La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,38 %

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Buenos Aires, 14 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una bajada del 1,38 %, hasta las 2.950.634,57 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió un 1,28 %, a 121.376.797,03 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Central Puerto (-4,3 %), Transportadora General del Sur (-4,2 %) y Edenor (-4,1 %).

Por el contrario cerraron en terreno positivo los papeles de IRSA (+2,2 %), Telecom (+1,6 %) y Banco Macro (+1,3 %)

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con una mejora promedio del 0,2 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 525 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.385 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió 10 pesos a 1.364 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió a 1.410 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,4 %, a 1.472,99 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,5 %, a 1.412,09 pesos por unidad. EFE

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