La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,12 %

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Buenos Aires, 28 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 0,12 %, hasta las 2.869.560,32 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,07 %, a 118.976.300,40 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Central Puerto (+2,2 %), Transener (+1,8 %) y Loma Negra (+1,7 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Transportadora Gas del Norte (-3,4 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (-2,5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 586 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense retrocedió 10 pesos, a 1.430 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.404,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.430 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 1,5 %, a 1.499,49 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) descendió 1 %, a 1.447,18 pesos por unidad. EFE

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