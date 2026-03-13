La Bolsa de Fráncfort cae un 0,60 % tras vaivenes al son del petróleo

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Fráncfort (Alemania), 13 mar (EFE).- La Bolsa de Fráncfort bajó este viernes un 0,60 % tras una negociación de vaivenes al son de lo que ocurría con el precio del petróleo, mientras Irán amenazaba con atacar las infraestructuras de petróleo y gas en la región del Golfo.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una caída del 0,60 % en 23.447,29 puntos, y acumuló una caída semanal del 0,5 %.

Además, la economía estadounidense se debilitó en el cuarto trimestre de 2025 más de lo previsto y la inflación se mantuvo persistente por lo que la Reserva Federal (Fed) mantendrá los tipos de interés en un nivel elevado.

La inflación subió en EE.UU. en enero un 0,3 % respecto al mes anterior y un 2,8 % interanual y los pedidos de bienes duraderos se estancaron en EE.UU. en enero respecto al mes anterior.

La renta variable alemana remontó en algunos momentos de la negociación, después de que se frenara la subida del precio del petróleo tras autorizar EE.UU. a otros países a comprar petróleo ruso en tránsito y de que la Agencia Internacional de la Energía liberara reservas estratégicas.

La rentabilidad de la deuda soberana alemana a diez años roza el 3 %, máximo desde octubre de 2023, debido al temor a la inflación y la subida de los tipos de interés.

La empresa de venta de moda por internet Zalando se disparó hoy también un 6,9 %, hasta 23,54 euros, después de que el banco de inversión Bernstein recomendara la compra de sus acciones y tras haber ganado el jueves un 9,5 % porque sus resultados fueron mejores de lo previsto y anunció recompras de acciones propias por valor de hasta 300 millones de euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall ganó un 2,7 %, hasta 1.592,50 euros, porque se beneficia si el conflicto bélico en Oriente Medio se prolonga.

La empresa de energía E.on subió un 2,6 %, hasta 19,90 euros, y RWE avanzó un 2,5 %, hasta 57,02 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 5,7 %, hasta 143,95 euros.

El grupo automovilístico Volkswagen cayó un 3,1 %, hasta 89,50 euros, y el fabricante de camiones Daimler Truck cedió un 2,4 %, hasta 42,68 euros.

El operador de telefonía móvil 1&1 se desplomó en el índice tecnológico TecDAX un 8,8 %, hasta 22,80 euros, y su matriz United Internet bajó un 3,8 %, hasta 26,34 euros, después de que el diario español ‘okdiario’ dijera que Telefónica ha decidido aparcar sus planes de comprar 1&1 hasta que la compañía alemana solucione sus problemas con su red de telefonía móvil, que se basa en la tecnología Open-RAN (Open Radio Access Network), red de acceso de radio abierta que permite a los proveedores de servicios utilizar subcomponentes de diversos proveedores. EFE

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