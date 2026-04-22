La Bolsa de Londres baja un 0,21 %, y firma su tercer día consecutivo de caídas

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Londres, 22 abr (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este miércoles un 0,21 % por tercer día consecutivo debido a la tensión en el golfo Pérsico, en una jornada en la que las empresas mineras fueron las que tuvieron mejor rendimiento.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o ‘footsie’, perdió 21,63 puntos hasta los 10.476,46 enteros, al contrario que el secundario, o FTSE 250 -con empresas más pequeñas, generalmente británicas-, que cerró completamente plano, con una mínima subida de 0,29 puntos, hasta los 22.972,01.

Este es el tercer día en que el ‘footsie’ cierra por debajo de su cotización de salida, todo ello debido a la tensión en el golfo Pérsico, que sigue alta pese al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump la pasada noche de que prorroga la tregua por tiempo indefinido para dar una oportunidad a la negociación con Irán.

Pocas horas después de este anuncio, Irán comunicó que había atacado cargueros que transitaban por el estrecho de Ormuz, una muestra más de que los anuncios de tregua no acaban de desbloquear la situación en esta vía vital para el tránsito de crudo, gas natural y productos químicos.

El barril de crudo brent, de referencia en Europa, vuelve a subir hoy (un 3,29 % a esta hora) y a superar la barrera de los 100 dólares el barril: al cierre de la bolsa londinense, se cotizaba a 101,85 dólares, una reacción inmediata a las noticias llegadas de Ormuz.

Las empresas con mejor rendimiento hoy fueron las mineras: de las ocho que más suben en su cotización, seis son del sector extractivo: Melrose, Rio Tinto, Metlen, Antofagasta, Anglo American y Fresnillo, todas ellas con subidas de en torno al 2 %.

En cuanto a las perdedoras de la sesión de hoy, destacan Melrose, dedicada a la tecnología aeroespacial (-6,02 %), Reckitt (higiene y nutrición, -4,60 %) y la multinacional deportiva JD Sports (-3,90 %). EFE

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