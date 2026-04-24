La Bolsa de Londres baja un 0,75 % en una aciaga semana con 5 días seguidos de pérdidas

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Londres, 24 abr (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este jueves un 0,75 %, en una de las peores semanas del año, al haber encadenado cinco jornadas seguidas de pérdidas debidas a la volatilidad en el golfo Pérsico y los temores de efectos negativos a medio y largo plazo en la economía británica.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o ‘footsie’, perdió 77,93 puntos hasta los 10.379,08 enteros, mientras que el secundario, o FTSE 250 -con empresas más pequeñas, generalmente británicas-, cayó por su parte un 0,80 %, hasta quedar en 22.582,81.

En el curso de la semana, la bolsa ha perdido un 2,70 % o 288,55 puntos : el viernes pasado cerró al alza al anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la consecución de una tregua con Irán, pero las amenazas cruzadas tardaron solo horas en llegar, así como los ataques a buques en el estrecho de Ormuz, capturas de otros barcos por parte de Irán y una gran incertidumbre en el tráfico de esa estratégica vía. Desde ese día, no ha hecho sino caer.

En esta lógica de tensión ascendente, el barril de crudo brent, de referencia en Europa, estuvo subiendo durante toda la jornada hasta superar los 106 dólares, pero las noticias en la tarde de que se posiblemente se reanuden las conversaciones en Pakistán por una tregua proporcionaron un cierto alivio y al cierre del parqué el brent para entrega en julio se paga a 104,57 dólares.

Le sucedió al brent lo mismo que a la bolsa: tras un bajón el pasado viernes con el anuncio de la tregua, cerró a 90,38 dólares el barril, pero desde el lunes no ha hecho más que subir constantemente, aunque en las próximas horas la subida podría revertirse.

Las empresas con mejor rendimiento hoy fueron la tabacalera British American (2,28 %), la hotelera Intercontinental (2,17 %) y la gestora de la bolsa London Stock Exchange (1,83 %).

Entre las perdedoras, destacan hoy la empresa de embalajes Mondi (-11,12 %), la compañía de defensa Babcock (-4,60 %) y la minera Antofagasta (-3,78 %). EFE

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