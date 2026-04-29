La Bolsa de Londres baja un 1,16 % con el petróleo al alza y lastrada por constructoras

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Londres, 29 abr (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este miércoles un 1,16 % en una jornada en la que se vio afectada por el alza del precio del petróleo en el contexto de la guerra en Irán y el bajo rendimiento de las cotizadas del sector de la construcción.

El índice principal, el FTSE 100, retrocedió 119,68 puntos hasta 10.213,11, mientras que el secundario, el FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, cedió un 0,89 %, o 198,55 puntos, hasta los 22.200,87 enteros.

Al cierre de las bolsas europeas, alrededor de las 16.00 GMT, el barril de crudo brent se situaba en más de 118 dólares, lo que supone un incremento de más de un 6 % en comparación al cierre del día anterior.

En este contexto, la principal perjudicada fue la empresa de gestión patrimonial St. James´s Place, que perdió un 5,99 %, junto a la farmacéutica GSK, que descendió un 5,42 %, y la promotora inmobiliaria Persimmon, que bajó un 4,38 %.

Entre los ganadores destacó la empresa energética irlandesa DCC, cuyas acciones se dispararon un 9,29 % después de conocerse que estudia una oferta de adquisición del fondo KKR y Energy Capital Partners.

También finalizaron con ganancias en la City el grupo de certificación industrial Intertek, que aumentó un 3,72 %, y la empaquetadora Mondi, que sumó un 2,61 %. EFE

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