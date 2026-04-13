La Bolsa de Londres cierra con una leve bajada del 0,17 % ante incertidumbre sobre Irán

1 minuto

Londres, 13 abr (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este lunes con una leve bajada del 0,17 % ante la incertidumbre que despierta la situación en Irán y justo cuando acaba de entrar en vigor un ultimátum lanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, de que atacará a los barcos que se atrevan a salir de puertos iraníes.

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 17,57 puntos hasta quedar en 10.582,96, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, también perdió, en su caso un 0,35 % -o 78,27 enteros- y quedó en 22.272.

Las principales beneficiadas en esta jornada fueron la compañía de energía y metales Metlen, que ganó un 3,22 %, seguida de la compañía de software para empresas The Sage Group, cuyas acciones subieron un 2,18 %, y de la compañía de inversión 3I Group, con ganancia del 2,55 %.

Entre los perdedores de la jornada estuvieron dos empresas de tratamiento de agua: United Utilities (-2,30 %) y Severn Trent (-2-18 %), seguidas de la proveedora de electricidad y gas National Grid (-2,06 %).

En cuanto al petróleo brent, de referencia en Europa, a las 16.00 GMT el precio del barril se situaba en 101,56, en ascenso un 6,86 % con respecto a la jornada previa.

En el resto de Europa, la tónica también es de caídas moderadas: la de Madrid perdió un 1 %; la de Milán, un 0,17 %; la de París, un 0,29 %, y la de Fráncfort, un 0,26 %. EFE

fjo/psh