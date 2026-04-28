La Bolsa de Londres sube un 0,11 % impulsada por el sector de hidrocarburos

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Londres, 28 abr (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,11 % impulsada por las empresas de hidrocarburos, después de que la petrolera BP anunciara un aumento de sus beneficios en el primer trimestre del año a raíz del encarecimiento del petróleo por la guerra en Irán.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 11,70 puntos, hasta 10.332,79, en una jornada negativa para las mineras, perjudicadas por el descenso del precio de los metales.

La británica BP informó hoy de que su beneficio neto en el primer trimestre se situó en 3.842 millones de dólares, un alza del 459 % frente al mismo periodo de 2025, debido al fuerte incremento de los precios del crudo.

Sus títulos avanzaron un 1,12 %, mientras que su rival Shell ganó un 1,09 %. La gasística Centrica, por su parte, acabó con un 1,98 % al alza.

Los principales valores a la baja en la City fueron tres mineras: Endeavour Mining, que descendió un 4,45 %; la chilena Antofagasta, que perdió un 3,38 %; y Anglo American, que retrocedió un 3,07 %. EFE

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