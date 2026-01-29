La Bolsa de Londres sube un 0,17 % impulsada por petroleras y empresas de materias primas

1 minuto

Londres, 29 ene (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,17 % en una jornada que destacó por el buen rendimiento de las cotizadas del sector petrolero y el de materias primas.

En este contexto, el índice principal londinense, FTSE 100, avanzó 17,33 puntos, hasta 10.171,76, mientras que el secundario FTSE 250 disminuyó un 0,52 %, hasta 23.268,44 puntos.

El fondo de inversión 3i Group encabezó las ganancias del día en el parqué londinense, tras repuntar un 8,77 %, seguido de la compañía energética y de metales Metlen, que subió un 2,70 %, y la petrolera Shell, que ganó un 2,38 %.

Por el contrario, entre los perdedores de la sesión estuvieron la empresa de alquiler de equipos industriales Ashtead Group, que se desplomó un 7,57 %, además de la minera Fresnillo, que perdió un 5,25 %, y la compañía de software empresarial The Sage Group, que disminuyó un 4,06 %. EFE

rb/fjo/psh