La Bolsa de Londres sube un 0,72 % impulsada por las petroleras y las mineras

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Londres, 24 mar (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes con una subida del 0,72%, impulsada por las empresas petroleras y mineras, las más beneficiadas en una sesión marcada de nuevo por la incertidumbre en torno a la guerra en Oriente Medio.

El índice principal de la City, el FTSE 100, aumentó 71,01 puntos hasta los 9.965,16 enteros, en una jornada en la que el precio del petróleo europeo brent ascendía a la hora del cierre bursátil a 104.65 dólares, frente a los casi 120 alcanzados en el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El único índice que registro pérdidas hoy fue el secundario, el FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas y generalmente británicas, que cedió un 0,52 % o 110,89 puntos, hasta 21.135,77 unidades.

Entre los títulos que anotaron ganancias lideraron las petroleras BP y Shell, que ganaron un 3,51 % y 3,15 %, respectivamente, así como la minera Endeavour Mining, que sumó un 3,36 %.

La multinacional británica de servicios de telecomunicaciones BT Group se revalorizó por su parte un 3,46 %.

En el lado opuesto, Persimmon, dedicada a la construcción de viviendas, fue la más perjudicada de la sesión con una caída del 3,33 %, seguida de la marca deportiva JD Sports Fashion, que se dejó un 2,94 %, y la tecnológica Experian, que perdió un 2,66 %.

Londres cerró de este modo en consonancia con la mayoría de las bolsas europeas, donde predominaron las subidas modestas, entre ellas en Madrid (0,13 %), París (0,23 %) y Milán (0,42 %).

Solo Fráncfort cayó levemente (-0,07 %), en una jornada en la que los inversores permanecieron pendientes de los desarrollos en Oriente Medio. EFE

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