La Bolsa de Londres sube un 1,61 % aupada por el sector de materias primas

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Londres, 30 mar (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 1,61 % en una buena jornada para las compañías mineras y petroleras, que se beneficiaron del aumento de los precios de las materias primas por la guerra en Irán, y vuelve a superar los 10.000 puntos, que había perdido el viernes.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 160,61 puntos hasta 10.127,96, mientras que el secundario, el FTSE 250, bajó ligeramente, un 0,05 % hasta 20.954,50 puntos.

El conflicto iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán sigue beneficiando al sector de las materias primas, debido a temores a una escasez de suministro por las restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Entre los valores al alza en Londres estuvieron la gasística Centrica, que ganó un 4,26 %, y las mineras Rio Tinto, que sumó un 3,47 %, y Glencore, que ascendió un 2,80 %.

También avanzó la empresa de defensa BAE Systems, un 3,14 %, y las petroleras BP y Shell, que subieron, respectivamente, un 3,06 % y un 2,05 %.

Por contra, la minera chilena Antofagasta retrocedió un 3,21 %, seguida por el grupo hispano-británico de aviación IAG, que bajó un 1,88 %, y el grupo británico de telecomunicaciones Airtel Africa, cuyos títulos descendieron un 1,53 %. EFE

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