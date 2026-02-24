La Bolsa de Milán cae un 0,10 % lastrada por el sector bancario

Roma, 24 feb (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes a la baja y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,10 % hasta los 46.651,72 puntos, lastrada por la caída generalizada del sector bancario y la incertidumbre arancelaria en las principales plazas europeas.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,10 % hasta los 49.352,86 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 565 millones de acciones por un valor de unos 3.766 millones de euros (unos 4.439 millones de dólares).

La jornada estuvo marcada en los principales parqués europeos por la cautela y la incertidumbre después de la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar los aranceles globales al 15 % y las tensiones entre Estados Unidos e Irán que también mantienen a los inversores en vilo.

En la plaza milanesa, la sesión se vio lastrada por el retroceso del sector bancario, con Banca Popolare di Sondrio encabezando las caídas con un descenso del 2,77 %, seguida de Banco Bpm (-2,65 %), Bper Banca (-2,54 %), Banca Monte dei Paschi di Siena (-2,24 %) y el servicio financiero y postal Poste Italiane (-1,89 %).

En el lado de las ganancias, lideró las subidas el fabricante automovilístico Ferrari, con un avance del 4,15 %, seguido por la operadora de loterías Lottomatica Group (2,29 %), el gigante de la defensa Leonardo (2,04 %), el productor de cables Prysmian (1,92 %) y grupo automovilístico Stellantis (1,82 %). EFE

