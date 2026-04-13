La Bolsa de Milán cae un 0,17 % ante el bloqueo de Trump en el estrecho de Ormuz

1 minuto

Roma, 13 abr (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,17 % hasta los 47.527,16 puntos, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear el estrecho de Ormuz por el fracaso de las negociaciones con Irán.

Por otro lado, el índice general cayó un 0,19 % hasta los 49.952,08 enteros.

Durante la primera jornada de la semana cambiaron de manos 509 millones de acciones por un valor de unos 3.746 millones de euros (unos 4.386 millones de dólares).

Milán cerró en negativo en línea con las principales plazas europeas tras el anuncio de Washington de bloquear el estrecho de Ormuz, después de que las negociaciones de paz entre ambos países concluyeran sin acuerdo.

Las empresas con peores resultados en el parqué milanés fueron la fabricante de audífonos Amplifon, que cedió un 2,89 % y el grupo automovilístico Stellantis (-2,86 %).

También registraron pérdidas la firma de moda Moncler (-2,46 %, la cementera Buzzi (-2,40 %) y la marca de moda Brunello Cucinelli (-2,03 %).

En el lado opuesto, la multinacional de la defensa Leonardo lideró las ganancias con una subida del 2,65 %, seguida de Poste Italiane (2,64 %), Telecom Italia (2,50 %), la Banca Mediolanum (1,24 %) y la red de cobros Nexi (1,14 %).EFE

csv/rod