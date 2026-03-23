La Bolsa de Milán sube un 0,81 % por el anuncio de Trump de posponer los ataques a Irán

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Roma, 23 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,81 % % hasta los 43.189,80 puntos, animada por el posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán, tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,89 %, hasta los 45.429,24 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 1.030 millones de acciones por un valor de unos 6.036 millones de euros (unos 7.000 millones de dólares).

El parqué milanés, al igual que el resto de plazas europeas, repuntó este mediodía después de que Trump anunciara el inicio de conversaciones con Irán y que pospone cinco días los ataques a infraestructuras energéticas.

Pese a estas afirmaciones, que provocaron un fuerte repunte de los mercados y la caída del petróleo y el gas, medios estatales iraníes niegan la existencia de conversaciones entre Washington y Teherán.

En Piazza Affari, las ganancias estuvieron lideradas por la operadora Telecom Italia, que avanzó un 4,69 después de que el servicio de correos Poste Italiane lanzara anoche una oferta pública de adquisión (OPA).

Le siguieron las entidades bancarias Banco Bpm (3,69 %) y Bper Banca (3,54 %), junto al grupo automovilístico de lujo Ferrari (3,40 %) y el grupo Unicredit (3,34 %).

Por el contrario, registraron pérdidas los laboratorios Diasorin (-12,77 %), Poste Italiane (-6,85 %), la energética Eni (-3,60 %), la eléctrica Terna (-2,62 %) y el gigante de la defensa Leonardo (-2,31 %). EFE

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