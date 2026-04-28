La Bolsa de París cae un 0,46 % en una jornada de alza del precio del petróleo

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París, 28 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó la jornada de este martes en rojo, con una caída del 0,46 %, en una jornada en la que el barril de crudo volvió a aumentar en medio de la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz.

El parqué parisino, que pasó del verde del inicio de su cotización al rojo en el último tramo, cerró en 8.104,09 puntos, con 24 valores a la baja y 16 al alza.

El CAC-40 encadenó su tercera jornada seguida en negativo.

La empresa de gas industrial y sanitario Air Liquide encabezó las pérdidas (-3,20 %), en una sesión en la que los inversores sancionaron los ingresos trimestrales de la compañía.

El grupo de lujo Keing (-3,14 %) y la firma de software Dassault Systèmes (-2,87 %) también destacaron en el terreno negativo.

En verde, sobresalió la petrolera TotalEnergies (+1,90 %), al beneficiarse de la subida del precio del barril de crudo. EFE

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