The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de París cierra con en rojo (-0,76 %) en una semana aciaga por la crisis política

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 29 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes en rojo (-0,76 %) en una semana aciaga para el índice francés (-3,3 % en siete días) debido a los signos que apuntan a una nueva crisis política en Francia.

El CAC-40 cerró en los 7.703,90 puntos, con 34 valores en verde y seis, en rojo, en una jornada en la que la divulgación de la inflación estadounidense cumplió con lo esperado por los analistas y no tuvo demasiado impacto en las Bolsas.

La compañía de bebidas espirituosas Pernod Ricard lideró las caídas (-3,19 %), seguido del grupo de lujo Kering (-2,49 %) y el fabricante de semiconductores STMicroelectronis (-2,25 %).

Evitaron mayores caídas pesos pesados del índice como la petrolera TotalEnergies (+0,75 %).

La estabilidad política de Francia pende de un hilo, después de que el jefe del Gobierno francés, François Bayrou, propusiese someterse el 8 de septiembre a una moción de confianza para buscar el respaldo parlamentario a su plan de austeridad de 44.000 millones para 2026 que tiene como meta de reducir el déficit y la deuda del país.

La votación, sin embargo, tienen buenas probabilidades de perderla y verse abocado a la dimisión si la oposición en bloque cumple con su promesa de pronunciarse contra la confianza, abriendo así una nueva crisis política en la segunda economía de la zona euro. EFE

atc/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR