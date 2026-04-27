La Bolsa de París cierra con una ligera caída del 0,19 % ante la incertidumbre en Ormuz

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París, 27 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó la jornada de este lunes con una leve caída del 0,19 % en medio de la incertidumbre en torno al estratégico estrecho de Ormuz debido a suspensión de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

El parqué se quedó en 8.141,92 puntos, con 24 valores a la baja, 15 al alza y uno sin cambios, en una semana en la que los inversores también aguardan las decisiones monetarias de varios de los principales bancos centrales, así como los resultados de grandes empresas que cotizan en Wall Street.

El fabricante de semiconductores STMicroelectronics (-2,28 %), la operadora de telecomunicaciones Orange (-1,50 %) y la farmacéutica Sanofi (-1,47 %) encabezaron las caídas.

En verde, destacaron el fabricante de automóviles Renault (2,92 %), la consultora Capgemini (2,52 %) y el grupo de lujo Kering (1,54 %). EFE

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