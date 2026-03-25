La Bolsa de París sube un 1,33 % por la expectativa de una desescalada en Oriente Medio

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París, 25 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, avanzó este miércoles un 1,33 % y firmó su tercera jornada consecutiva de subida por las esperanzas suscitadas por una desescalada en la crisis de Oriente Medio.

Al finalizar la sesión, que discurrió enteramente en terreno positivo, el selectivo parisino se ubicó en los 7.846,55 puntos.

El volumen de operaciones fue moderadamente alto, con intercambios por valor de 4.149 millones de euros.

De las 40 empresas del indicador, 35 terminaron el día al alza y 5 lo hicieron a la baja.

Los títulos que más subieron fueron los del fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (4,49 %), los de los laboratorios Sanofi (2,94 %) y los del banco Société Générale (2,61 %).

Por el contrario, bajaron los de la inmobiliaria Unibail-Rodamco-Westfield (-1,06 %), el grupo de comunicación y publicidad Publicis (0,94 %) y la multinacional de alimentación Danone (-0,85 %). EFE

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