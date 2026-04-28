La bolsa de São Paulo cae un 0,51 %, incluso con el paracaídas de las petroleras

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São Paulo, 28 abr (EFE).- La bolsa de São Paulo cayó este martes un 0,51 %, a pesar del impulso de las acciones de las petroleras, en la víspera a este miércoles en el que se conocerá la decisión de los bancos centrales de EE.UU. y Brasil sobre los tipos de interés.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó la jornada en los 188.618 puntos básicos y encadenó su quinta sesión consecutiva en rojo, tras una sesión muy volátil.

El mercado está a la espera de las decisiones de política monetaria de este miércoles, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos y, más tarde, el Banco Central brasileño definirán el rumbo de las tasas de interés de dichos países.

El Banco de Japón (BoJ) mantuvo este martes sus tipos de interés en el 0,75 %, y los operadores prevén que la Fed también los deje inalterados, entre el 3,50 y el 3,75 %.

Mientras que la expectativa en Brasil es de un nuevo recorte de 0,25 en la tasa de interés, que actualmente se posiciona en los 14,75 %.

En el mercado de divisas, el real cerró prácticamente estable (0,01 %) frente al dólar, que acabó cotizado a 4,981 reales para la compra y 4,982 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las acciones de Petrobras figuraron entre las más negociadas de la sesión y cerraron con una subida del 0,32 %, impulsadas por el alza generalizada del crudo. Lo mismo hicieron las petroleras brasileñas Brava Energía (0,47 %) y Prio (0,22 %).

Del otro lado, otro de los pesos pesados del índice, los valores del gigante minero Vale cayeron un 1,30 % en la previa a la divulgación de su balance financiero referente al primer trimestre del año.

En esta línea, las empresas que perdieron más valor este martes en el Ibovespa fueron las acciones preferenciales de la empresa textil Santanense (-13,18 %), la compañía de servicios de salud Alliança Saúde (-8,57 %) y la operadora de seguros de salud privados Hapvida (-8,44 %).

Por otro lado, al frente de las ganancias figuraron los títulos preferenciales de la fabricante de productos de limpieza para el hogar Bombril (19,20 %) y Contax Participações (12,28 %).

El volumen financiero en el parqué brasileño superó hoy los 23.954 millones de reales (4.811 millones de dólares o 4.107 millones de euros), en unos 3,1 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión. EFE

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