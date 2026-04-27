La bolsa de São Paulo cae un 0,61 %, arrastrada por las acciones de Vale y los bancos

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São Paulo, 27 abr (EFE).- La bolsa de São Paulo cayó este lunes un 0,61 %, arrastrada por los valores de la minera Vale y las acciones del sector bancario y a la expectativa de un avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó la jornada en los 189.578 puntos básicos y encadenó su cuarta sesión consecutiva en rojo.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,31 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,982 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El mercado está en modo de espera ante las decisiones de política monetaria de este miércoles, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos y, más tarde, el Banco Central brasileño anuncien el rumbo de las tasas de interés de dichos países.

Frente a esto, las principales acciones del sector bancario se dejaron, con Bradesco (-0,95 %), Itaú Unibanco (-0,86 %) y Banco do Brasil (-0,84 %) a la cabeza de las caídas de la primera sesión de la semana, que será más corta debido al festivo del Día del Trabajador.

Mientras que Santander Brasil cerró prácticamente estable respecto al viernes, con una discreta baja del 0,03 %.

Los papeles de Vale también cayeron, un 0,43 %, a un día de que el gigante minero presente su balance financiero referente al primer trimestre del año.

En este contexto, las empresas que perdieron más valor este lunes en el Ibovespa fueron Contax Participações (-18,57 %) y los papeles preferenciales de Renova Energía (-11,01 %).

En la otra cara de la moneda, la empresa estatal Petrobras se llevó una subida del 0,45 %. Al frente de las ganancias figuraron los títulos preferenciales de Recrusul SA, con una avance del 22,41 %.

El volumen financiero en el parqué brasileño superó hoy a los 20.665 millones de reales (4.147 millones de dólares), en unos 3,4 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión. EFE

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