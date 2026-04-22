La bolsa de São Paulo cae un 1,65 % arrastrada por los bancos y Embraer

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São Paulo, 22 abr (EFE).- La bolsa de São Paulo cayó este miércoles un 1,65 %, en una jornada marcada por el mal desempeño de los bancos y de la fabricante aeronáutica Embraer.

El Ibovespa, referente de la bolsa brasileña, cerró hoy en los 192.888 puntos básicos, después de haber avanzado un 0,20 % en la sesión anterior.

En el mercado de divisas, el real se mantuvo estable frente al dólar, que acabó cotizado a 4,973 para la venta y 4,974 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las bolsas mundiales siguen afectadas por el conflicto en Oriente Medio, tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de alargar el alto el fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones.

Lideraron las pérdidas de la jornada las acciones de la empresa educativa Cogna (-6,9 %) y las de Embraer (-6 %), seguidas por las de bancos como Itaú (-2,2 %) y Bradesco (-2,9 %).

Por otro lado, encabezaron las ganancias los títulos de la petrolera privada Petrorecôncavo (+3,8 %) y los de la empresa de beneficios para empleados Meliuz (+2,2 %).

Además, las acciones preferentes de la petrolera estatal Petrobras avanzaron un 1,3 %, ante una nueva subida del precio internacional del barril de crudo.

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió hoy a 26.560 millones de reales (unos 4.540 millones de euros), en 3,5 millones de operaciones, según resultados preliminares al cierre de la sesión.EFE

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