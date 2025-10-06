La Bolsa de Tokio sube fuertemente tras la elección de Takaichi como líder de su partido

afp_tickers

2 minutos

La Bolsa de Tokio se disparó y el yen se depreció el lunes, tras la elección de Sanae Takaichi como líder del partido de gobierno japonés, ante la perspectiva de que adopte una política monetaria flexible para impulsar la economía.

Takaichi, quien podría convertirse este mes en primera ministra, ha apoyado un aumento en la inversión gubernamental para estimular a la economía japonesa, la cuarta más grande del mundo.

En la Bolsa de Tokio, el índice Nikkei subía 4,5% a 47.835 puntos, mientras la divisa japonesa, el yen, caía casi 1,27% a 149,60 por dólar.

Sin embargo, otros mercados asiáticos no siguieron a Japón y presentaron resultados mixtos, con bajas en Hong Kong, Sídney y Seúl, mientras Singapur y Manila operaban en alza.

Takaichi, una nacionalista radical de 64 años, fue electa el sábado como líder del Partido Liberal Democrático (PLD) y deberá convertirse próximamente en la primera mujer en encabezar el gobierno japonés.

Takaichi apoya una flexibilización monetaria agresiva y gastos presupuestarios significativos.

Tal política presupuestaria expansiva tiene el potencial de impulsar la actividad económica y respaldar los mercados de acciones, pero también debilitar el yen y retrasar nuevas subidas de los tipos de interés por parte del Banco de Japón (central).

«Takaichi ha sido la candidata más vehemente en apoyar la emisión de deuda para financiar los gastos presupuestarios (…) Parece más inclinada que los demás a reactivar la economía, lo que podría estimular los rendimientos de las acciones y los bonos», comentó Taro Kimura, economista de Bloomberg Economics.

kh/stu/tym/mas/cjc