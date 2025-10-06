The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Tokio sube fuertemente tras la elección de Takaichi como líder de su partido

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

La Bolsa de Tokio se disparó y el yen se depreció el lunes, tras la elección de Sanae Takaichi como líder del partido de gobierno japonés, ante la perspectiva de que adopte una política monetaria flexible para impulsar la economía.

Takaichi, quien podría convertirse este mes en primera ministra, ha apoyado un aumento en la inversión gubernamental para estimular a la economía japonesa, la cuarta más grande del mundo.

En la Bolsa de Tokio, el índice Nikkei subía 4,5% a 47.835 puntos, mientras la divisa japonesa, el yen, caía casi 1,27% a 149,60 por dólar.

Sin embargo, otros mercados asiáticos no siguieron a Japón y presentaron resultados mixtos, con bajas en Hong Kong, Sídney y Seúl, mientras Singapur y Manila operaban en alza.

Takaichi, una nacionalista radical de 64 años, fue electa el sábado como líder del Partido Liberal Democrático (PLD) y deberá convertirse próximamente en la primera mujer en encabezar el gobierno japonés.

Takaichi apoya una flexibilización monetaria agresiva y gastos presupuestarios significativos.

Tal política presupuestaria expansiva tiene el potencial de impulsar la actividad económica y respaldar los mercados de acciones, pero también debilitar el yen y retrasar nuevas subidas de los tipos de interés por parte del Banco de Japón (central).

«Takaichi ha sido la candidata más vehemente en apoyar la emisión de deuda para financiar los gastos presupuestarios (…) Parece más inclinada que los demás a reactivar la economía, lo que podría estimular los rendimientos de las acciones y los bonos», comentó Taro Kimura, economista de Bloomberg Economics.

kh/stu/tym/mas/cjc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
49 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR