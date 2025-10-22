La Bolsa española sube el 0,09 % pero sigue bajo el nivel de 15.800 puntos por Wall Street

Madrid, 22 oct (EFE).- La Bolsa española subió apenas el 0,09 % este miércoles y no pudo recuperar el nivel de 15.800 puntos por la caída de Wall Street y de la mayoría de las plazas europeas.

El principal indicador del mercado español, el IBEX 35, ganó 14,5 puntos, hasta 15.781,6 puntos. En el año acumula una subida del 36,11 %.

De los grandes valores, destacó la subida del 2,49 % de la petrolera Repsol, la mayor del IBEX, mientras que Telefónica avanzó el 1,03 % y Banco Santander el 0,29 %.

Bajaron el gigante textil Inditex, el 0,84 % (segundo puesto por pérdidas de ese índice), la eléctrica Iberdrola el 0,76 % (tercero) y el grupo financiero BBVA el 0,38 %.

La Bolsa española estuvo a punto de acabar con pérdidas por la caída del 0,3 % de Wall Street al cierre español, así como por el descenso de la mayoría de las plazas europeas y de parte de los grandes valores. El barril de petróleo Brent subía el 1,74 %, hasta 62,39 dólares. EFE

