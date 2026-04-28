La Bolsa española sube un 0,46 % apoyado en la banca y las energéticas

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Madrid, 28 abr (EFE).- El IBEX 35, el selectivo español, cerró la negociación de este martes cerca de los 17.800 puntos tras subir un 0,46 % impulsado por la banca y las compañías energéticas.

La Bolsa de Madrid sumó 82 puntos, hasta los 17.774,90 enteros. En lo que va de año, el índice español se revaloriza un 2,7 %.

En paralelo, el precio del crudo mantiene su escalada en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmo que Irán quiere que Washington reabra el estrecho de Ormuz «lo antes posible».

Tanto el barril de brent como el de Texas subían al cierre del europeo un 2,56 % y un 3,35 %, respectivamente.

En el parqué español destacaron las subidas del Banco Sabadell (2,87 %), Bankinter (2,63 %) y CaixaBank (2,41 %); mientras que ArcelorMittal (-1,89 %), Aena (-1,34 %) y ACS (-1,33 %) cerraron en el lado opuesto de la tabla. EFE

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