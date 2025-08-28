La bolsa india cierra con una caída cercana al 1 % arrastrada por los aranceles de EE. UU.

Nueva Delhi, 28 ago (EFE).- Los mercados financieros de la India cerraron este jueves con una caída de casi un 1 %, arrastrados por la entrada en vigor de los aranceles punitivos del 50 % impuestos por Estados Unidos, en una reacción tardía después del cierre festivo del miércoles que había impedido asimilar de manera gradual la noticia.

El BSE Sensex, el índice de referencia de la Bolsa de Bombay que reúne a 30 de las mayores compañías del país, retrocedió un 0,87 %, mientras que el NSE Nifty 50, que agrupa a las 50 empresas más representativas y líquidas de la India, perdió un 0,85 %.

El índice tecnológico (Nifty IT) fue el más afectado, con un descenso del 1,59 %, una caída que refleja la alta exposición de sus empresas a los ingresos procedentes de Estados Unidos. A continuación se situó el inmobiliario (Nifty Realty), que retrocedió un 1,50 %.

En contraste, los inversores buscaron refugio en sectores de consumo doméstico, considerados más aislados de la disputa comercial. Los índices de bienes de consumo (Nifty FMCG) y de automoción (Nifty Auto) registraron los descensos más leves.

Según analistas, el impacto de los aranceles se vio agravado por la vulnerabilidad previa del mercado, que ya sufría una venta persistente por parte de inversores institucionales extranjeros y había roto soportes técnicos clave en la sesión del martes pasado.

La atención de los inversores se centra ahora en cualquier avance en las negociaciones comerciales entre ambos países y en la capacidad del Nifty 50 para mantenerse por encima del soporte crítico de los 24,600 puntos para evitar una corrección más profunda. EFE

