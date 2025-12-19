La Bolsa mexicana cae 1,15 %, segunda baja en 3 semanas y se ubica en 63.966,98 unidades

Ciudad de México, 19 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este viernes un 0,25 %, porcentaje que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a ubicarse en las 63.966,98 unidades, pero a pesar de ello registró una pérdida semanal de 1,15 % para caer en dos de las últimas tres semanas.

«El mercado de capitales cerró la semana con ganancias, con la excepción del Dow Jones que cayó 0,67 %, rompiendo una racha de tres semanas de ganancias», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la semana con una pérdida de 1,15 %, para caer en dos de las últimas tres semanas».

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, resaltaron las pérdidas semanales de las emisoras: Orbia (-6,67 %), La Comer (-5,86 %), América Móvil (-5,54 %), Televisa (-4,85 %), Grupo México (-4,58 %) y Walmex (-4,54 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, precisó que con el movimiento de este viernes el índice mexicano presentó una corrección en la semana de -1,2 %, lo que llevó el rendimiento acumulado de diciembre a +0.6% y el de 2025 a +29.2%.

«De las 35 principales emisoras que integran el IPC, 20 registraron pérdidas respecto al viernes previo”, apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 17,99 unidades por billete verde, frente a los 18 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 745,5 millones de títulos por un importe de 49.662 millones de pesos (unos 2.760 millones de dólares).

De las 653 firmas que cotizaron en la jornada, 409 terminaron con sus precios al alza, 218 tuvieron pérdidas y 26 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el 14,1 %; de la propia Bolsa Mexicana de Valores (Bolsa A), con el 8,33 %, y de la empresa minera y metalúrgica Industrias Peñoles (PE&OLES), con el 8,31 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -15,2 %; del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el -8,94 %, y de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el -7,46 %. EFE

