La Bolsa mexicana cae un 0,66 %, en jornada mixta en el mundo y baja a 68.529,22 unidades

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Ciudad de México, 7 abr (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este martes un caída del 0,66 %, segunda consecutiva, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a colocarse en las 68.529,22 unidades, en una jornada con resultados mixtos en los mercados del mundo.

«En el mercado de capitales se observó un desempeño mixto. En Europa predominaron las pérdidas y en Estados Unidos se dieron resultados mixtos; las ganancias se concentraron hacia el cierre de la sesión, ante especulación de un posible cese al fuego en la guerra de Oriente Medio», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró con una pérdida del 0,66 % para ligar dos jornadas negativas».

Al interior del IPC, precisó Siller, destacaron las pérdidas de los grupos aeroportuarios del Centro (-3,6 %) y del Pacífico (-3,08 %), Volaris (-3,54 %) y Gentera (-3,45 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el retroceso de este martes el rendimiento del IPC en lo que va del año se colocó en +6,56 %.

«El IPC terminó la jornada a la baja. A nivel empresarial, sólo nueve de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo», añadió el experto.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,4 % frente al dólar, al cotizar en 17,7 unidades por billete verde, frente a los 17,77 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 168,2 millones de títulos por un importe de 16.068 millones de pesos (unos 908 millones de dólares).

De las 681 empresas que cotizaron en la sesión, 235 cerraron con sus precios al alza, 425 registraron pérdidas y 21 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UB), con el 3,75 %; de la empresa de servicios financieros Grupo Invex (INVEX A), con el 2,48 %, y de la firma de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el 1,95 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el -3,88 %; de la firma Grupo Industrial Saltillo (GISSA A) con el -3,77 %, y del grupo aeroportuario del Centro Norte (OMA B), con el –3,6 %. EFE

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