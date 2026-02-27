La Bolsa mexicana cierra febrero con un avance del 5,63 % y se ubica en 71.405,77 unidades

Ciudad de México, 27 feb (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este viernes un ligero avance del 0,02 % para cerrar febrero con un aumento del 5,63 % que impulsó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) a las 71.405,77 unidades.

“El mercado de capitales cerró el mes con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron pérdidas debido a resultados trimestrales negativos, principalmente de emisoras del sector tecnológico”, dijo a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Precisó que en México, el IPC «cerró el mes con una ganancia de 5,63 % para ligar cuatro meses de ganancias, y apuntarse su mayor avance desde septiembre», cuando subió un 7,17 %.

Explicó que al interior, «28 de las 35 principales emisoras registraron ganancias en el mes» entre las que destacaron: América Móvil (+24,32 %), Vesta (+17,38 %), Alsea (+13,83 %), Grupo Carso (+13,43 %), Grupo México (+12,87 %), Banco del Bajío (+12,15 %) y Sigma (+12,04 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que con el movimiento de este viernes el rendimiento del mes del mercado mexicano terminó en +5,63 % y el del año se ubicó en +11 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,23 % frente al dólar, al cotizar en 17,23 unidades por billete verde, frente a los 17,19 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 519,4 millones de títulos por un importe de 31.750 millones de pesos (unos 1.651 millones de dólares).

De las 701 firmas que cotizaron en la jornada, 317 terminaron con sus precios al alza, 361 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el 7,78 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 5,57 %, y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 4,96 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el -6,2 %; de la fabricante de productos de acero Grupo Simec (SIMEC B), con el -5,19 %, y de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el -4,11 %. EFE

