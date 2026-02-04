La brasileña Eve ingresa al mercado asiático con venta de dos aerotaxis a la japonesa AirX

2 minutos

Río de Janeiro, 4 feb (EFE).- La empresa Eve Air Mobility, controlada por el fabricante brasileño de aviones Embraer, anunció este miércoles su ingreso al mercado asiático con la venta de dos de sus aerotaxis a la japonesa AirX y opciones de venta de otros 48.

El contrato prevé la entrega de las dos aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL, por sus siglas en inglés) en 2029, cuando la mayor compañía pública de alquiler de helicópteros de Japón, dependiendo de la demanda, decidirá si extiende el negocio hasta las 50 aeronaves.

Según Eve, los aerotaxis será utilizados en rutas turísticas y en operaciones de transporte de pasajeros en operaciones de «última milla» en las ciudades de Tokio y Osaka.

Se trata de la primera vez que la empresa coloca sus aparatos en un país de la región Asia-Pacífico, según destacó el consejero delegado de Eve, Johann Bordais, citado en un comunicado.

Hasta el final del tercer trimestre de 2025, Eve había recibido encomiendas de 28 clientes por unas 2.800 unidades de sus aerotaxis, en negocios por un valor de 14.000 millones de dólares.

En diciembre pasado la empresa completó con éxito el primer vuelo de su prototipo de aerotaxi y su expectativa es obtener todos los permisos y realizar las primeras entregas en 2027.

El aerotaxi de Eve está proyectado para transportar a cuatro pasajeros, además del piloto, en distancias de hasta 100 kilómetros.

Eve Air Mobility es una empresa controlada por Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo y líder mundial en el segmento de aeronaves para vuelos regionales. EFE

