La Cámara Baja aprueba varias partidas y pone fin al cierre parcial del Gobierno en EEUU

1 minuto

Washington, 3 feb (EFE).- La Cámara Baja de EE.UU. puso fin este martes al cierre del Gobierno federal que empezó el sábado al aprobar unas partidas presupuestarias que permitirán a la mayor parte de agencias funcionar el resto del ejercicio, con la excepción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ese departamento, encargado de gestionar la inmigración ilegal, solo recibirá de momento fondos hasta el próximo día 13 debido a las exigencias del Partido Demócrata para reformar sus operaciones tras la muerte de dos manifestantes a manos de sus agentes durante las redadas masivas en la ciudad de Mineápolis. EFE

