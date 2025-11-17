La cadena china de cafeterías Luckin Coffee planea volver a cotizar en EE.UU.

Nueva York, 17 nov (EFE).- La cadena china de cafeterías Luckin Coffee anunció este lunes que planea volver a cotizar en Estados Unidos después de retirarse del índice Nasdaq en 2020 por un escándalo contable relacionado con ventas falsificadas.

En una llamada con inversores, los ejecutivos de la empresa expresaron su compromiso por un retorno al mercado brusátil estadounidense, pero no ofrecieron una fecha concreta y dijeron que siguen centrados en la expansión, recoge The Wall Street Journal.

La compañía abrió 3.000 nuevos locales en julio, agosto y septiembre de este 2025, incluyendo tres establecimientos en EE.UU., y tiene un total de 29.214, según sus resultados del tercer trimestre publicados este mismo lunes.

En ese documento, la empresa reflejó un aumento en la facturación del 50 % interanual, hasta 2.143 millones de dólares, pero también un incremento del 57 % en los gastos operativos que redujo su margen de beneficio, que atribuyó a unos mayores gastos de entrega de productos.

La cadena de cafeterías, competidora de Starbucks en China, se estrenó en el Nasdaq en 2019 pero al año siguiente salió de ese mercado por el escándalo de fraude; después renovó su equipo directivo y, con nuevas inversiones, volvió a crecer rápidamente. EFE

