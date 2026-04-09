La Cancillería colombiana denuncia un «incidente de seguridad digital» en sus servicios

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Bogotá, 8 abr (EFE).- La Cancillería colombiana denunció este miércoles que sufrió un «incidente de seguridad digital» en sus servicios de información que no comprometió datos de los ciudadanos, en medio de afectaciones del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), que gestiona las citas para expedir el pasaporte.

«Una vez realizado el análisis preliminar por las recientes intermitencias en los servicios de información, se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica», detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Tras detectar el incidente, el Gobierno activó «los protocolos de seguridad digital correspondientes para continuar garantizando la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos, la cual no se ha visto comprometida».

Igualmente, la Cancillería y el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT) fortalecieron «las medidas de protección de la infraestructura tecnológica» y conformaron una mesa de trabajo que busca «gestionar de manera efectiva las intermitencias y coordinar acciones para garantizar la continuidad de los servicios».

La falla de este miércoles en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano afecta a las oficinas de pasaportes de la Cancillería en Bogotá y en otras ciudades del país, así como a consulados en el exterior, por lo que durante la jornada se suspendió la asignación de citas.

«La Dirección de Gestión de Información y Tecnología ha iniciado una intervención técnica profunda en la plataforma Sitac con el objetivo de resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas en las últimas horas», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado publicado esta tarde.

Asimismo, la Cancillería indicó que el sistema presentó «suspensiones temporales» en su funcionamiento.

«Somos plenamente conscientes del impacto que las intermitencias temporales de servicio generan, no obstante, estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo», añadió la información. EFE

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